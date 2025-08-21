DAX24.323 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,72 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
Heute im Fokus
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Top News
Konjunkturdaten im Blick: DAX notiert in Rot - Rekordhoch bleibt weiter in Reichweite
ifo-Geschäftsklima steigt im August wider Erwarten
Profil
Aktie im Blick

TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Aufschlag

25.08.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 9,21 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,06 EUR 0,06 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 9,21 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 9,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 9,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 146.891 Stück.

Bei einem Wert von 13,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 48,10 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,70 EUR am 01.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 5,59 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,113 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,79 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 164,12 Mio. EUR eingefahren.

Die TeamViewer-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

