TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 9,26 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 9,26 EUR. Bei 9,28 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 259.257 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 47,30 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,70 EUR am 01.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 6,10 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,113 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 14,79 EUR.

TeamViewer veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 185,63 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je TeamViewer-Aktie.

