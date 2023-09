TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 15,66 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 15,66 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,79 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.401 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 13,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (7,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 51,03 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,63 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,31 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR in den Büchern standen.

Am 31.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.10.2024.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer gekostet