TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag mit Aufschlag

25.10.24 16:10 Uhr

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 13,61 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 13,61 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,64 EUR. Bei 13,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 110.204 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft. Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,26 EUR. Mit einem Zuwachs von 12,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,14 EUR an. Am 31.07.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR gegenüber 0,20 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,47 Prozent auf 164,12 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 154,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,876 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen TecDAX-Handel aktuell: So bewegt sich der TecDAX aktuell XETRA-Handel: MDAX steigt

