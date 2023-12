TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von TeamViewer

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 14,01 EUR abwärts.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:35 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 14,01 EUR. Bei 13,91 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 485.604 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.02.2024 terminiert.

