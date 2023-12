TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Montagvormittag nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 14,01 EUR ab.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 17:35 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 14,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,91 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,97 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 485.604 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,70 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,14 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.02.2024 erfolgen.

