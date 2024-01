TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,7 Prozent auf 13,32 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 13,32 EUR. Im Tief verlor die TeamViewer-Aktie bis auf 12,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,39 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.535 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (11,61 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 12,88 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Am 11.02.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

