TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagnachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 13,33 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von TeamViewer befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,7 Prozent auf 13,33 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,97 EUR nach. Bei 13,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 403.573 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2023 Kursverluste bis auf 11,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 07.02.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 11.02.2025.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TeamViewer-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX aktuell: So steht der TecDAX am Mittag