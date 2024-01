TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 13,41 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 13,41 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,39 EUR ab. Bei 13,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 21.273 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Gewinne von 32,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,43 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,21 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von TeamViewer.

