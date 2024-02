TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Montagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 14,42 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 14,42 EUR. Bei 14,52 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 133.441 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 25.08.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,10 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 12,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,50 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

