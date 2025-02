TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag behauptet

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Mit einem Wert von 12,34 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 12,34 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,46 EUR zu. Das Tagestief markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,32 EUR. Bei 12,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 50.519 TeamViewer-Aktien.

Bei 14,88 EUR markierte der Titel am 04.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 20,63 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,066 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 15,57 EUR.

TeamViewer ließ sich am 12.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

