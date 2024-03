TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Kurs der TeamViewer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 13,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Bei 13,80 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.789 TeamViewer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,59 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,889 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr gekostet

Schwacher Handel: TecDAX am Mittag mit Abgaben

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX startet in der Verlustzone