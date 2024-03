TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 13,75 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 13,75 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,75 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,72 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.123 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 29,05 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,49 Prozent.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,64 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,889 EUR je TeamViewer-Aktie.

