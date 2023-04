TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochvormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 16,20 EUR

Die TeamViewer-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 15,94 EUR abwärts. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 15,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 23.971 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,50 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 107,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 16,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 02.11.2022.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 03.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von TeamViewer.

