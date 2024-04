TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 12,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 0,3 Prozent auf 12,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 12,41 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,41 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.731 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,19 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,21 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 158,11 Mio. EUR im Vergleich zu 143,39 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Am 30.04.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,879 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Titel TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag

Erste Schätzungen: TeamViewer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor