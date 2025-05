TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 10,52 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 2,0 Prozent auf 10,52 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 10,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.284 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. 29,80 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 15,15 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,75 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 161,65 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine TeamViewer-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TeamViewer-Aktie bricht ein: TeamViewer enttäuscht beim Wachstum - Ziele bestätigt