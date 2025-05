TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 10,48 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 10,48 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 10,58 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 186.131 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2024 markierte das Papier bei 13,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,30 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,93 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,053 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,43 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,14 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 178,75 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 161,65 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 29.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von TeamViewer.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,03 EUR je TeamViewer-Aktie.

