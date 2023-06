TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag gefragt

Kurs der TeamViewer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,10 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 14,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,11 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.630 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von 21,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,67 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 45,62 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 16,94 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

