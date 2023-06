TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 14,26 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 14,26 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,26 EUR. Bei 14,11 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 146.301 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Gewinne von 19,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 46,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 16,94 EUR.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte TeamViewer am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TeamViewer.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie fällt zweistellig: TeamViewer kann Geschäft ausbauen und Marge steigern