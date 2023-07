TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Vormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,53 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 15,53 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 15,53 EUR. Mit einem Wert von 15,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.791 Stück gehandelt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 9,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,62 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,94 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 30.07.2024.

