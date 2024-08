TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 12,12 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 12,12 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,10 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.394 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,32 EUR markierte der Titel am 26.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 30,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,14 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 164,12 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,15 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,47 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,843 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

