TeamViewer im Fokus

TeamViewer Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von TeamViewer

26.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 8,98 EUR.

Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 8,98 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,95 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,16 EUR. Bisher wurden heute 146.403 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,64 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,98 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,113 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 185,63 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 164,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

