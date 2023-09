TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Mittag ausgebremst

TeamViewer im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 15,60 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 15,60 EUR ab. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,51 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,59 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 59.906 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 50,83 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. TeamViewer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Verluste in Frankfurt: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in TeamViewer gekostet