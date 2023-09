TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 15,55 EUR.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 1,2 Prozent auf 15,55 EUR ab. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 15,55 EUR ein. Bei 15,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.800 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 14,12 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 50,69 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,63 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 151,31 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,48 EUR umgesetzt.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

