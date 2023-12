TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagvormittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 14,01 EUR.

Die Aktie verlor um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,01 EUR. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,91 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,97 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 485.604 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 01.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,61 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,14 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,64 EUR.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

