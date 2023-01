TeamViewer Aktie News: TeamViewer macht am Nachmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,16 EUR

0,08% Charts

News

Analysen

Das Papier von TeamViewer konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 13,24 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 112.176 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 09.02.2022 markierte das Papier bei 16,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 19,61 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 72,67 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 13,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 02.11.2022.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.02.2023 vorlegen. Am 06.02.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

DAX wieder auf Kurs Richtung 15.000-Punkte-Marke: Jahresanfangsrally setzt sich am Mittwoch an Frankfurter Börse fort

TeamViewer-Aktie dreht ins Minus: TeamViewer im vierten Quartal leicht über Erwartungen

So schätzen Analysten die TeamViewer-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com