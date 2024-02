TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagnachmittag fester

TeamViewer im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 14,70 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,87 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,74 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 330.205 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 20,71 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2023 Kursverluste bis auf 12,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 158,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 143,39 EUR umgesetzt.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,904 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Montagshandels leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer