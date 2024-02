TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,75 EUR.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,75 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,77 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,74 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.013 Stück gehandelt.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 20,35 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,72 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,15 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 143,39 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,904 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

