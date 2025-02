TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Donnerstagmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 12,05 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,7 Prozent auf 12,05 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,01 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,07 EUR. Zuletzt wechselten 62.327 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.03.2024 erreicht. 23,49 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,93 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,93 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 15,57 EUR angegeben.

Am 12.02.2025 legte TeamViewer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,97 Mio. EUR im Vergleich zu 163,11 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,05 EUR je TeamViewer-Aktie.

