TeamViewer Aktie News: TeamViewer verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 12,02 EUR.

Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 12,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 12,01 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 106.646 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,85 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 8,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 34,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,066 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,57 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 163,11 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 176,97 Mio. EUR ausgewiesen.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

