TeamViewer Aktie News: TeamViewer wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 12,10 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 12,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,04 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.325 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 18,72 Prozent niedriger. Bei 8,93 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,066 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,57 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer gewährte am 12.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 176,97 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte TeamViewer am 06.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

