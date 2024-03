TeamViewer Aktie News: TeamViewer reagiert am Mittwochnachmittag positiv

TeamViewer im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,82 EUR.

Um 15:50 Uhr sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 13,82 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,03 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,77 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 186.372 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,40 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 8,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 07.05.2024 gerechnet. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,889 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

