TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Mittag ins Plus

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 12,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 12,16 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 12,18 EUR. Mit einem Wert von 12,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 115.703 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.05.2024 Kursverluste bis auf 11,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

TeamViewer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,71 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,13 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 161,65 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 151,31 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,885 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX sackt nachmittags ab