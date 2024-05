TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag nahezu unverändert

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 12,01 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 12,01 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,02 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,99 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.074 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 47,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.05.2024 bei 11,20 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 7,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,71 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 07.05.2024. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,13 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.08.2025 dürfte TeamViewer die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,885 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt letztendlich im Minus

Handel in Frankfurt: TecDAX sackt nachmittags ab