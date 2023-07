TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Donnerstagmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 15,40 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 15,47 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.310 TeamViewer-Aktien.

Am 02.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,85 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,67 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,19 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,94 EUR an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 30.07.2024.

Redaktion finanzen.net

