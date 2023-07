TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 15,37 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 15,37 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,37 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 15,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.245 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,03 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,67 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 100,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,94 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor.

Am 01.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 30.07.2024.

