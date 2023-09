TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 15,68 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 15,68 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,75 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 50.159 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,17 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,67 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,06 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 151,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 137,48 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

