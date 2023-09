TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,58 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 15,58 EUR zu. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 15,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.130 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 13,93 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 103,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,63 EUR an.

TeamViewer veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 31.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

