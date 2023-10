TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von TeamViewer

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 14,56 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 14,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 14,37 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 149.708 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,75 EUR) erklomm das Papier am 24.08.2023. 21,92 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.10.2022 bei 9,31 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 56,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,88 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,13 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,31 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,48 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. TeamViewer dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

