TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Montagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 13,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 13,41 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,39 EUR. Zuletzt wechselten 188.387 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 24.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 32,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (11,61 EUR). Mit einem Kursverlust von 13,46 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,81 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 158,11 EUR gegenüber 143,39 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

