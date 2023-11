TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,40 EUR an der Tafel.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr bei 13,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,47 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 13,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,39 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 29.690 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Mit einem Zuwachs von 32,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 13,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,81 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

