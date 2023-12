TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von TeamViewer zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 14,02 EUR zu.

Die TeamViewer-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 14,02 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,15 EUR. Mit einem Wert von 14,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 96.739 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,57 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 präsentieren.

