TeamViewer Aktie News: TeamViewer stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 15,18 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 15,23 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 15,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,17 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten TeamViewer-Aktien beläuft sich auf 11.502 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2023 auf bis zu 15,73 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,50 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 7,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 97,97 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 14,43 EUR angegeben.

TeamViewer gewährte am 02.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Am 01.05.2024 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

