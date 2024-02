TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag schwächer

Kurs der TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 14,64 EUR.

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 14,64 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 14,61 EUR. Bei 14,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 114.307 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 17,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,72 EUR am 22.11.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,11 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.04.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,904 EUR fest.

