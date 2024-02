TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag gesucht

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 14,74 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 14,74 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 14,81 EUR. Mit einem Wert von 14,71 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.099 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,39 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 13,70 Prozent Luft nach unten.

TeamViewer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,904 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

