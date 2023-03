TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteidigt am Mittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 14,88 EUR

Die TeamViewer-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 14,87 EUR. Bei 14,98 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,79 EUR ein. Bei 14,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 101.951 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2023 bei 15,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,36 Prozent. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 93,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,74 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 02.11.2022 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.05.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 01.05.2024 dürfte TeamViewer die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

