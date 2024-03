TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die TeamViewer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,84 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die TeamViewer-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 13,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,98 EUR. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 13,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,86 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 185.277 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 28,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2023 (12,72 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,64 EUR.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Experten taxieren den TeamViewer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,889 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

