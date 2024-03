TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,86 EUR.

Um 09:00 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 13,86 EUR. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 13,86 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.687 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2023 auf bis zu 12,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,889 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

