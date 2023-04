TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 16,55 EUR

1,04% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 16,47 EUR. Zwischenzeitlich stieg die TeamViewer-Aktie sogar auf 16,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,45 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.773 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 0,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 114,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die TeamViewer-Aktie bei 16,80 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 02.11.2022.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 03.05.2023 gerechnet. TeamViewer dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer-Aktie markiert Jahreshoch: Zuversichtliche Goldman Sachs-Studie beflügelt den TeamViewer-Aktienkurs

TeamViewer-Aktie höher: TeamViewer erhält Kaufempfehlung von Berenberg

TeamViewer-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com