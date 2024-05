TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Dienstagmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,22 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 12,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 12,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,13 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 113.195 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 45,27 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.05.2024 (11,20 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,31 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,71 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 07.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 161,65 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte TeamViewer am 31.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,885 EUR je Aktie belaufen.

